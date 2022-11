Canone Rai 2023: cattive notizie all’orizzonte

27 November 2022 – 10:30

Il futuro del Canone Rai per l’anno 2023 non è come molti se lo sarebbero aspettato e forse sarà anche peggio di quanto ce lo immaginiamo.

The post Canone Rai 2023: cattive notizie all’orizzonte appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico