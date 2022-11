Artemis I: Orion entra nell’orbita lunare

26 Novembre 2022 – 19:45

La navicella Orion è entrata nell’orbita retrograda distante, dove rimarrà per circa sei giorni prima di iniziare il viaggio di ritorno verso la Terra.

The post Artemis I: Orion entra nell’orbita lunare appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico