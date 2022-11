Windows 11 22H2: più sicurezza sulle VM con TME-MK

25 November 2022 – 12:49

Windows 11 22H2 implementa ora la funzione TME-MK e va ad offrire un maggiore grado di sicurezza per le macchine virtuali in esecuzione.

