Sky ti regala una Xbox Series S: attiva subito l’offerta Black Friday

25 November 2022 – 13:45

Con il Black Friday attivando un’offerta Sky in promozione ricevi in regalo una fantastica Xbox Series S, salvo esaurimento scorte.

The post Sky ti regala una Xbox Series S: attiva subito l’offerta Black Friday appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico