Pagamenti con POS: nessuna multa in caso di rifiuto

25 November 2022 – 16:42

In base alla legge di bilancio 2023, nessuna multa è prevista per gli esercenti che rifiutano i pagamenti tramite POS per importi inferiori a 30 euro.

The post Pagamenti con POS: nessuna multa in caso di rifiuto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico