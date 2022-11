Fake news, 5 consigli utili per non cadere nella trappola

Vaccini, guerra in Ucraina, virus: le fake news non risparmiano nessuno dei temi più dibattuti. Per cercare di trovare una bussola in questo “caos informativo”, Massimo Polidoro ha istituito un corso online gratuito per educare a riconoscere e contrastare la diffusione delle notizie false

Fonte: Wired