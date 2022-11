Donne, quando le fake news diventano violenza

25 Novembre 2022 – 9:20

Le donne impegnate in politica o in ruoli visibili vengono colpite con notizie false, immagini offensive e narrative distorte per zittirle o delegittimarle. Questo fenomeno è noto come disinformazione di genere, ed è ancora troppo poco presente nel dibattito pubblico

Fonte: Wired