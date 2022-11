Chrome: update d’emergenza per una nuova falla 0-day

25 November 2022 – 18:15

È stato rilasciato un nuovo aggiornamento d’emergenza per Chrome che chiude l’ottava falla 0-day individuata sul browser da inizio anno.

The post Chrome: update d’emergenza per una nuova falla 0-day appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico