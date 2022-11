Sky: Prova TUTTO a 9€ con Netflix e Paramount+

24 November 2022 – 21:30

Sky continua a proporre la sua in Prova a soli 9 euro per un mese con la visione di tutti i suoi pacchetti ed anche di Netflix e Paramount+. Sky: Prova TUTTO a 9€ per un mese La promozione è sempre la solita che ben conosciamo e permette di fruire della visione dei pacchetti Sky TV, […]

The post Sky: Prova TUTTO a 9€ con Netflix e Paramount+ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico