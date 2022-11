Sigarette e tabacco, dal 2023 costano di più: aumentano le accise

24 November 2022 – 11:11

Rincari anche per il tabacco riscaldato e per la cannabis light. Un pacchetto da venti sigarette costerà circa 70 centesimi in più. Bloccato invece l’aumento delle imposte sui liquidi per sigarette elettroniche

Fonte: Wired