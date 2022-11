MSI Pulse GL76: un mostro di PC gaming a -600€

24 November 2022 – 10:16

CPU Intel Core di dodicesima generazione, GPU RTX 3060 e schermo da top di gamma assoluto per MSI Pulse GL76: l’affare del Black Friday.

The post MSI Pulse GL76: un mostro di PC gaming a -600€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico