Logitech MX Master 2S: il mouse definitivo ora costa solo 59€

24 November 2022 – 10:18

Stai cercando un mouse comodo e programmabile per ottimizzare il tuo lavoro? Questo Logitech MX Master 2S è fantastico e oggi costa solo 59€.

The post Logitech MX Master 2S: il mouse definitivo ora costa solo 59€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico