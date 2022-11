Logitech Combo Touch, tastiera per iPad Pro in super offerta lampo

24 November 2022 – 16:32

Strepitosa offerta lampo su Amazon per il Black Friday: questa tastiera per iPad Pro, Logitech Combo Touch, a meno di metà prezzo.

