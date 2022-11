Fuorigioco semi-automatico dei Mondiali del Qatar, come funziona

24 Novembre 2022 – 9:20

Intelligenza artificiale, telecamere in alta definizione e chip con un sistema di misura inerziale: Ecuador e Argentina si sono viste annullare alcuni gol dalla tecnologia in 3D che la Fifa ha deciso di adottare in Qatar, ma restano dubbi sull’applicazione del regolamento

Fonte: Wired