Wired Trends 2023, ecco gli appuntamenti e i protagonisti

23 November 2022 – 17:21

Gli interventi di Wired Trends 2023 si terranno in presenza dal 29 novembre al 1 dicembre 2022 al Luiss Hub, in via Massimo D’Azeglio, Milano. L’ingresso è gratuito e per partecipare è necessario iscriversi sul sito. Nelle tre giornate si parlerà di mobilità, fashion, food, sostenibilità e transizione digitale

