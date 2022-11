Violente proteste nella fabbrica degli iPhone in Cina

23 November 2022 – 16:10

Peggiora la situazione nella fabbrica di Foxconn in Cina: i lavoratori hanno avviato una protesta violenta contro polizia e funzionari dell’azienda.

