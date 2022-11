TSMC sta già guardando al processo a 1nm

23 November 2022 – 13:37

Nella seconda metà del decennio TSMC investirà oltre 32 miliardi di dollari per la messa a punto del processo produttivo a 1 nanometro.

Fonte: Punto Informatico