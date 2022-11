Fediverso: oltre due milioni di utenti su Mastodon

23 November 2022 – 13:10

Il fediverso continua a crescere: Mastodon ha superato i due milioni di utenti attivi al mese, mentre Hive ha raggiunto un milione di iscritti.

Fonte: Punto Informatico