Elon Musk assume George Hotz per 12 settimane

23 November 2022 – 10:39

Il noto hacker George Hotz lavorerà 12 settimane per Elon Musk e si occuperà di migliorare la funzionalità di ricerca del social network.

The post Elon Musk assume George Hotz per 12 settimane appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico