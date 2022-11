Conto online per partita IVA: qual è la scelta migliore?

23 November 2022 – 15:18

Al giorno d’oggi, un conto corrente digitale è una scelta più che azzeccata per i liberi professionisti o chiunque abbia partita IVA. D’altro canto, chi lavora in autonomia, difficilmente ha il tempo per poter aspettare in fila davanti allo sportello della propria banca e, visti i costi e le comodità, affidarsi a servizi online appare […]

