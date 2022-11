Come vedere Spagna-Costa Rica in streaming (Mondiali)

23 November 2022 – 15:00

Spagna-Costa Rica vede le due nazionali debuttare nei mondiali di calcio in Qatar: guarda la partita in diretta streaming, gratis.

The post Come vedere Spagna-Costa Rica in streaming (Mondiali) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico