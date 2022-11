Black Friday: Mini PC a 99 euro, Intel e W10 Pro

23 November 2022 – 10:35

Processore Intel e sistema operativo Windows per questo Mini PC del marchio BMAX proposto in forte sconto nella Settimana del Black Friday.

The post Black Friday: Mini PC a 99 euro, Intel e W10 Pro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico