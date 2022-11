Artemis I: base di lancio danneggiata dal razzo SLS

23 November 2022 – 18:09

La missione Artemis I procede senza problemi, ma il razzo SLS ha causato danni importanti alla base di lancio, tra cui la distruzione degli ascensori.

The post Artemis I: base di lancio danneggiata dal razzo SLS appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico