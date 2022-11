Fibra più tariffa da 120 GIGA: ecco la proposta di Iliad

22 November 2022 – 18:39

Fibra più tariffa da 120 GIGA: è questo il nome della nuova promozione di Iliad, che riguarda sia la telefonia fissa che mobile. Vediamo i dettagli.

The post Fibra più tariffa da 120 GIGA: ecco la proposta di Iliad appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico