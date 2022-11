Duopolio Apple-Google: indagine su browser e gaming

22 November 2022 – 15:23

L’autorità antitrust del Regno Unito ha avviato un’indagine approfondita sul duopolio Apple-Google nei settori dei browser mobile e cloud gaming.

The post Duopolio Apple-Google: indagine su browser e gaming appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico