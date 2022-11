Amazon Alexa è un colossale fallimento?

22 November 2022 – 16:28

Secondo alcuni dipendenti, la divisione hardware è in crisi anche per colpa di Alexa, in quanto le interazioni con l’assistente non sono monetizzabili.

The post Amazon Alexa è un colossale fallimento? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico