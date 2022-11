Nintendo Switch+Mario Kart 8 Deluxe: sconto Black Friday

21 November 2022 – 10:42

La console Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe in forte sconto per il Black Friday di Amazon: grande occasione in vista del Natale.

The post Nintendo Switch+Mario Kart 8 Deluxe: sconto Black Friday appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico