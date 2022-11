iPhone 15: bordi posteriori curvi e scocca in titanio

21 November 2022 – 13:43

In base alle ultime indiscrezioni, iPhone 15 avrà i bordi arrotondati e i modelli Pro della serie saranno dotati di una scocca in titanio.

Fonte: Punto Informatico