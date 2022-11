Garmin Forerunner 245 Music a un prezzo REGALO su Amazon

21 November 2022 – 10:30

In occasione del Black Friday, Amazon ha rimesso in offerta l’intramontabile Garmin Forerunner 245 Music che acquisti a un prezzo regalo.

The post Garmin Forerunner 245 Music a un prezzo REGALO su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico