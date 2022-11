AXLocker cifra i file e ruba gli account Discord

21 November 2022 – 12:32

Ignoti cybercriminali hanno colpito diversi utenti con il ransomware AXLocker che può accedere anche agli account Discord per altre attività illecite.

The post AXLocker cifra i file e ruba gli account Discord appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico