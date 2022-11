Perché il Canone Rai dovrebbe essere eliminato

20 November 2022 – 10:30

Il Canone Rai, secondo diversi esperti, dovrebbe essere abolito prima che riparta la sua riscossione in bolletta dal 1° gennaio 2023.

The post Perché il Canone Rai dovrebbe essere eliminato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico