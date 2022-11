Glupteba: Google vince la causa contro due russi

20 November 2022 – 16:14

Google ha vinto la causa contro due cybercriminali russi, ritenuti i gestori della botnet Glupteba che sfrutta un’infrastruttura basata su blockchain.

Fonte: Punto Informatico