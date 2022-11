Elon Musk riattiva l’account di Donald Trump

20 Novembre 2022 – 13:45

Elon Musk ha ripristinato l’account di Donald Trump, come chiesto dagli utenti che hanno partecipato al suo sondaggio di 24 ore.

