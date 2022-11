Digitale terrestre: il 20 dicembre verranno spenti tutti i canali Rai

20 Novembre 2022 – 10:45

Oramai è ufficiale, il 20 dicembre 2022 tutti i canali storici della Rai verranno spenti sulla piattaforma del digitale terrestre.

