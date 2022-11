Clima, a Cop27 arriva l’accordo per risarcire i danni della crisi

20 November 2022 – 10:36

Unione europea e blocco africano fanno la differenza ai tavoli negoziali. Storico via libera al fondo sui loss and damage. Per il resto si fanno pochi passi in avanti e si rimane fermi a un anno fa. Pesa il ruolo della lobby delle fonti fossili

Fonte: Wired