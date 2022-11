Carenza di farmaci, dobbiamo preoccuparci in vista dell’inverno?

20 Novembre 2022 – 9:20

La pandemia di Covid-19 e il conflitto in Ucraina stanno mettendo in difficoltà anche il settore farmaceutico: i problemi di approvvigionamento riguardano sia i principi attivi sia i materiali per il confezionamento. Ecco la situazione odierna e le prospettive

Fonte: Wired