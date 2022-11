Artemis I: Orion sorvolerà la Luna il 21 novembre

20 November 2022 – 12:40

La NASA ha fornito un nuovo aggiornamento sulla missione Artemis I, comunicando che la navicella Orion inizierà a sorvolare la Luna domani pomeriggio.

The post Artemis I: Orion sorvolerà la Luna il 21 novembre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico