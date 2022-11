Vodafone Internet Unlimited: FIBRA da 22,90€

19 Novembre 2022 – 1:45

Vodafone Internet Unlimited è la PROMO BOMBA per attivare la a casa dell’operatore rosso con un prezzo di partenza di soli 22,90 euro ogni mese. Nel canone mensile è incluso il contributo di attivazione pari a 5€ per 24 mesi. Il prezzo di partenza è disponibile solo per i già clienti mobili Vodafone. Fibra Vodafone: […]

Fonte: Punto Informatico