QBot: phishing con il Pannello di controllo

18 November 2022 – 19:05

Ignoti cybercriminali hanno sfruttato il file eseguibile del Pannello di controllo di Windows 10 per installare QBot e scaricare altri malware.

