iPhone 14 Pro: chip A16 più potente dello Snapdragon 8 Gen 2

18 November 2022 – 10:32

I primi punteggi Geekbench dello Snapdragon 8 Gen 2 evidenziano che il chip A16 Bionic di iPhone 14 Pro e Pro Max resta più performante.

