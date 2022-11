Enel Energia: multa da 3,5 milioni per pratiche ingannevoli

18 November 2022 – 12:45

Enel Energia dovrà pagare 3,5 milioni di euro per aver adottato pratiche ingannevoli nella vendita di contratti per il mercato libero di elettricità e gas.

