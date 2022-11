Black Friday Amazon TOP: Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 279€

18 November 2022 – 10:00

Potente, leggero e versatile, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è il tablet Android dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, oggi in regalo a 279€.

The post Black Friday Amazon TOP: Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 279€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico