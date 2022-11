Artemis I: Alexa in viaggio verso la Luna con Callisto

18 November 2022 – 16:19

A bordo della navicella Orion, in viaggio verso la Luna, c’è anche un sistema di comunicazione che permette di usare i comandi vocali di Alexa.

The post Artemis I: Alexa in viaggio verso la Luna con Callisto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico