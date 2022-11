Ucraina, oltre 3.500 soldati russi hanno chiesto informazioni per disertare

17 Novembre 2022 – 21:20

Secondo le stime riportate dal progetto I want to live, che aiuta i militari russi a disertare, nonostante il suo sito sia stato oscurato in Russia, le richieste di resa continuerebbero ad arrivare numerose

Fonte: Wired