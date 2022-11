Tech with Here, contro il divario di genere nella tecnologia

17 November 2022 – 10:33

Si conclude oggi l’ultimo capitolo di Tech with Her, iniziativa di SDA Bocconi e Huawei contro il divario di genere nel mondo della tecnologia.

The post Tech with Here, contro il divario di genere nella tecnologia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico