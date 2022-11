AirPods: potrebbero sostituire gli apparecchi acustici

17 November 2022 – 13:30

Uno studio pubblicato su iScience dimostra che gli Apple AirPods possono sostituire gli apparecchi acustici per chi ha problemi di udito.

The post AirPods: potrebbero sostituire gli apparecchi acustici appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico