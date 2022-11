TrojanOrder: attacco multiplo contro siti Magento

16 November 2022 – 18:21

Almeno sette gruppi di cybercriminali hanno effettuato attacchi contro siti che usano una versione vulnerabile di Magento 2 e Adobe Commerce.

Fonte: Punto Informatico