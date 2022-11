Teams: si gioca con Solitario e Campo Minato

16 November 2022 – 18:11

Un’app con quattro giochi (c’è anche Solitario), integrati in Teams: è questa l’idea di Microsoft per rafforzare il rapporto tra colleghi.

The post Teams: si gioca con Solitario e Campo Minato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico