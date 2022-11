Referendum, come funziona la piattaforma per raccogliere online le firme

16 Novembre 2022 – 9:20

Dopo anni di attesa è stato attivato il portale ufficiale del governo. Tuttavia, la piattaforma non potrà essere usata per raccogliere le firme digitali per presentarsi alle elezioni e la versione attualmente online deve essere ancora aggiornata

Fonte: Wired