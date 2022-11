Podcast, Wired ne dedica uno al mondo della scuola, tra inclusione e tecnologia

16 November 2022 – 6:00

Si chiama Education next ed è una mini-serie in tre puntate realizzata in collaborazione con Inspired Education Group. Il primo episodio del podcast è centrato sul come rendere la scuola davvero inclusiva, valorizzando le diversità e l’unicità di ciascuna persona

Fonte: Wired